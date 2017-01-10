韓化妝品上中國黑名單 疑和薩德有關
南韓媒體報導，據中國化妝品業界消息人士今天透露，中國質檢總局日前公佈的「2016年11月未予准入的食品化妝品資訊」，共有19批次韓國化妝品上「黑名單」。
觀察人士認為，中國大陸反制南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的「限韓令」是否已殃及化妝品行業，引發南韓業界擔憂。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，據消息人士透露，共有28批次進口化妝品被列入該名單，其中，有19批次是「愛敬」、「伊雅索」等南韓著名化妝品品牌旗下產品，不合格的原因包括貨證不符、產品配方變更等，約1萬1272公斤相關產品已受到退貨處理。
報導指出，南韓化妝品業一位負責人表示，中國大陸此次公佈的未予准許進入中國大陸的化妝品名單中，南韓化妝品的占比最高。
因此，業界憂慮，中國已開始加大對韓產化妝品的限制措施。隨著韓劇、韓星等韓流席捲中國大陸，韓產化妝品日益受到中國消費者廣泛喜愛，已成為韓出口主力產品，而「薩德」即將部署南韓引發的韓中矛盾或將對南韓化妝品行業帶來重擊。1060110
(中央社)
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