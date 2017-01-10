寵物美容檢定考 陸生比本地生多

屏東大仁科技大學暨TKA台灣省育犬協會今天舉辦寵物美容檢定考試，87名檢定學員中有51名是陸生。學校表示，大陸寵物美容市場夯，陸生在台取照後，回大陸換照就可執業。

參加檢定的87名學員全部都是大仁科大的學生，其中51名陸生到大仁科大短期學習，並參加檢定考試。今天的檢定C級62人（49名陸生）、B級11人（2名陸生），競技變化型14人（全是台生），87人檢定全過關。

陸生51人分別考貴賓、泰迪與比熊狗的修剪與造型，台生除了剪綿羊型之外，還自我挑戰貴賓變化型，當場由綿羊型開線剪出睡衣型和歐洲大陸型。大仁科大表示，這是教學界的創舉，在各場學界合作檢定考試中未曾有過。

大仁科大寵物美容學程主任吳懷慧表示，C級檢定只要能將狗毛剪得順就可過關，取得C級證照在台灣和大陸都可以在寵物美容店當助理，但在大陸的小一點的店可能就可獨當一面。

吳懷慧表示，大陸的寵物美容市場非常大，由於相關科系仍以著重獸醫為主，美容課程不及台灣專業，近年不少陸生來台學習，大仁科大也與山東等部分地區簽署合作備忘錄，陸生在台取得的證照，回到大陸後可以換取同等證照執業。

來自大陸派多格寵物技術學校教學教研部長紀仕軍今天也到檢定現場，他表示，目前在大陸的寵物美容師剛出道的薪水就有3000至5000人民幣，最高可達7000、8000人民幣，相關的產品多，市場潛力大。

在大陸唸獸醫畜牧科的趙姓陸生來台學習4個月，她說，在台灣學習的寵物美容課程多樣且扎實，對考照大有助益。1060110

(中央社)