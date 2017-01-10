德國社民黨魁決定參選 挑戰梅克爾

我要評比

德國銷量第一的「畫報」（Bild）今天引述社會民主黨消息人士報導，社民黨魁嘉布瑞爾決定投入今年大選，挑戰總理梅克爾。

57歲嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）目前是梅克爾（Angela Merkel）政府的副總理兼經濟部長，他領導的社民黨是聯合政府盟友。

62歲梅克爾儘管因開放的庇護政策招致批評，但仍受歡迎。她去年11月宣布，預計在今年9月大選中爭取第4任連任。

法新社報導，嘉布瑞爾對是否為社民黨出馬競選態度遲疑。他在考量自己的選項時，社民黨支持率在梅克爾陰影下下滑。

「畫報」指出，嘉布瑞爾終於決定參選，可望於1月29日正式對外宣布。（譯者：中央社羅苑韶）1060110

(中央社)