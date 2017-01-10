彈性工時議題 郭芳煜：蒐集各界意見

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勞動部長郭芳煜今天針對彈性工時的議題表示，勞資對彈性工時都有不同意見，現階段會廣泛蒐集意見，啟動勞資雙方社會對話，有共識後再來討論這個問題。

一例一休新制上路，引發各行各業人力成本等問題，也衍生「三輸」的爭議，工總理事長許勝雄今天發表公開信，希望放寬現行勞基法第30條及第30條之1有關變形工時規範（八週變形或四週變形）的實施彈性。

對此，郭芳煜受訪時表示，勞資對彈性工時都有不同意見，現階段會廣泛蒐集意見，會啟動勞資雙方社會對話，有共識後再來討論這個問題。

有關到底要如何讓「勞工看得到也吃得到」部分，郭芳煜說，這次修法後也形成大家的重視，期待大家都可以守法，也透過執法可以落實。勞檢人員部分增加的員額還沒有最後核定，未來會先以目前762名人力去編組運用。

郭芳煜表示，勞工的加班費一定要拿得到，這是修法的目的。1060110

(中央社)