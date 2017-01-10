美洲尖尾鷸求繁衍 月飛1萬3000公里
科學家今天表示，紀錄顯示，有一種體型比鴿子還小的鳥類能在1個月內飛行1萬3000公里，以儘可能與愈多雌鳥交配。
研究團隊在「自然」（Nature）期刊中寫道，根據觀察，雄性美洲尖尾濱鷸單一季會在阿拉斯加北部飛往多達24個不同的「繁殖處」。
牠們的繁殖季僅歷時4至6週。
德國許威森（Seewiesen）馬克斯普朗克鳥類學研究所（Max Planck Institute for Ornithology）在聲明中說：「實際上，在整個北極的夏季期間，雄鳥必須減少睡眠時間，保巢攻敵並向雌鳥求愛，以成功繁衍後代。」
鳥類平均飛行約3000公里，比從巴黎到莫斯科的距離還遠，但其中1種鳥能在4週內飛行1萬3045公里。
而那是身長約21公分、體重約100公克的美洲尖尾濱鷸，從過冬的南美洲飛過半個地球，來到阿拉斯加繁殖地後的飛行距離。
研究共同執筆人坎普納斯（Bart Kempenaers）說：「在這項發現前，我們以為雄鳥和雌鳥是從過冬處遷徙至單一地點進行繁殖。」
在這些一夫多妻的鳥類當中，要贏得雌鳥芳心必須經過激烈競爭，那些單一處落腳的鳥隻，幾乎沒有交配機會。
坎普納斯說：「我們認為，牠們已發展出一套策略，以評估在一地的繁殖機會，假使情況不理想，便轉往下一處。」
最成功的雄鳥與6隻不同的雌鳥交配，繁衍出22隻小鳥。（譯者：中央社劉文瑜）1060110
(中央社)
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