選舉公開透明 國民黨每天公布黨員數
國民黨主席改選5月20日舉行，國民黨今天發布新聞稿指出，為使106年4項黨公職選舉行政程序更加完備，1月20日前將每天公布黨員總數，以符合國民黨選舉秉持透明公開原則。
前副總統吳敦義昨天宣布參選黨主席，提到不公不義選舉，才會妨礙團結，外界揣測指黨中央。國民黨主席洪秀柱今天指出，確實每次選舉若大家覺得不公平，心中就會有怨有恨，「所以我們任何作業都是公平、公正、公開」，很多規範從以前到現在都是有所規定，讓大家清楚明白就好。
國民黨下午發布新聞稿指出，為使106年本黨4項黨公職選舉行政程序更加完備，至1月20日前，將每天公布本黨黨員總數，此外，每週二、週五公布具有本屆投票權的黨員人數，以符合國民黨選舉秉持透明公開原則。
根據公布表單內容，截至9日止，黨員人數共有88萬7861人（含未交黨費），而具有第20屆四項黨公職選舉投票權者，共22萬6783人，包括一般黨員具投票權者（106年已繳或預繳）、終身黨員、65歲黨齡滿40年與低收入戶、106年新徵已繳、106年回復已繳等類型。
組發會表示，黨員資料定期從黨員資料庫輸出，黨員總數與投票資格統計取自公布日前晚24時的資料。其中，具有投票權人數，因為實際繳費與電腦輸入資料仍有時間差，擷取亦需要時間，故選擇每週二、五公布最新資料。
文傳會副主委胡文琦強調，本屆4項黨公職選舉，全體黨公職人員將秉持「黨務、選務中立」原則辦理好各項選務工作。黨中央作為選務單位，必定會辦一場公平、公正、公開的選舉。
國民黨說，提醒今年欲入黨與回復黨籍的同志，請在1月20日前完成相關手續，資料務求完備，以免因資料不全而造成無法入黨的遺憾。另外，各縣市黨部已陸續寄發繳費通知單，請黨員依規定期限內繳納黨費，以保障投票權利。1060110
(中央社)
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