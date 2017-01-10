春節將到 仁武分局名家揮毫贈春聯

高雄市仁武分局今天請名家揮毫贈春聯。（呂素麗翻攝）

高雄市仁武分局今天請名家揮毫贈春聯，鳥松分駐所所長紀淑如拿到春聯很開心。（呂素麗翻攝）

高雄市仁武分局今天請名家揮毫贈春聯，仁武分局長李金龍展示拿到的春聯。（呂素麗翻攝）

農曆春節的腳步近了，高雄市仁武分局今天在分局前廣場舉辦「丁酉金雞迎新春─名家揮毫贈春聯」預防犯罪宣導活動，邀請幫高雄市長陳菊婚喪喜慶的書法代筆名家高燕雪團隊等13人，現場揮毫書寫春聯，免費贈送，員警及現場民眾索取踴躍。

揮毫贈春聯也融入106年春節「重要節日安全維護工作」預防犯罪宣導，讓民眾對於過年期間的防竊（扒）、防搶及防詐騙、居家安全、舉家外出等各項預防犯罪有更深入瞭解，希望藉由這次活動與民眾一起除舊佈新，迎接農曆金雞年到來。

仁武分局長李金龍提醒民眾，春節期間外出旅遊要多注意居家安全，小心扒手就在你身邊；舉家外出的家戶安全、提領大量現金的護鈔服務，可撥打110或當地派出所電話，一通電話警察即可服務到家。

(中時)