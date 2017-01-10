假分手？小三金敏喜被爆和已婚名導同居中

傳金敏喜、洪尚秀在首爾拍片，也同居中。（圖／取自《TVreport》韓網、韓流台微博）

34歲新科青龍獎影后金敏喜，去年被爆和55歲已婚導演洪尚秀爆不倫戀，9月友人澄清兩人「分手」，還解釋兩人並非婚外情，「只是很愛電影的人結下的友情」，但11月洪尚秀又向老婆提離婚，說法前後矛盾，金敏喜、洪尚秀昨(9日)被目擊出現在首爾拍片，今則被爆料兩人正同居中。

昨金敏喜、洪尚秀被目擊現身首爾，拍攝洪尚秀的第21部新作，據韓媒報導，兩人去年爆不倫戀後便離開首爾，為躲避風暴到外地或國外生活，但約半個月後兩人便回到首爾，洪尚秀向元配提離婚，日前調解失敗，已進入法律程序，而兩人已有一個上大學的女兒。

相關人士爆料，金敏喜、洪尚秀目前於公於私都在首爾同居，「洪尚秀導演的工作人員幫助兩人購買食物，幫助兩人不便的生活」，但對此，當事人目前尚未回應。

(中時電子報)