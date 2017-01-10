海關查獲巨大象牙 破桃機開站紀錄

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海關查獲巨大象牙，破桃機開站記錄。（陳麒全攝）

海關查獲巨大象牙，破桃機開站記錄。（陳麒全攝）

海關查獲巨大象牙，破桃機開站記錄。（陳麒全攝）

財政部關務署台北關9日查獲桃園機場啟用近38年以來，最大的單支走私闖關象牙，全長達115公分，重10.22公斤、根部直徑11公分。海關已將攜帶的陳姓男子連同象牙移送調查局桃園市調查處，並依涉嫌違反野生動物保育法追究相關責任。

(中時)