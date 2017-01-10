年關近 破獲小琉球首宗漁船走私香煙

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年關近，海巡署第六岸巡總隊等單位今天查獲屏東小琉球史上首宗漁船走私未稅菸，數量近15萬包，市價高達新台幣1000萬元，依違反菸酒管理法擴大偵辦。

第六岸巡總隊表示，先期已掌握這艘走私漁船的可疑徵候，今天聯合高屏相關單位在小琉球新漁港登船搜索查緝，當場在漁船右舷後艙走道內，查獲走私未稅私菸初估296箱(約14萬8千包)，市值近1000萬元。1060110

(中央社)