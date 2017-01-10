參選黨主席 郝龍斌：對勝選有一點把握
國民黨首席副主席詹啟賢日前聲明請辭，並傳出參選黨主席消息。表態選黨主席的副主席郝龍斌說，大家各自努力，選舉才開始，很難評估對誰有利，他對自己勝選有一點把握才來。
除了郝龍斌、國民黨主席洪秀柱外，前副總統吳敦義也表態參選黨主席。郝龍斌今天出席南投縣黨代表座談會，並與南投旅遊業者座談，了解觀光衝擊。傍晚出席台北市國中學生家長會聯合會授證典禮。
媒體問及，詹啟賢若參選，可能瓜分吳敦義、洪秀柱選票，反而是郝龍斌得利？郝龍斌說，黨內選舉又不是算命，這是很難講的，大家各自努力，選舉才開始，很難做這樣的評估。
是否更有信心？郝龍斌說，既然要來參選，當然是對自己的勝選有一點把握才來。
詹啟賢出來選，是否意味著洪秀柱的領導備受質疑？郝龍斌說，「這你要問詹啟賢」。1060110
(中央社)
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