馬家輝年過半百寫小說 得台北書展首獎
2017「台北國際書展大獎」今天公布得獎名單，其中香港作家馬家輝「龍頭鳳尾」獲得「小說類」首獎，他今天透過預錄的致詞說，他會再出第二部，自嘲希望不會成為「虎頭蛇尾」。
2017台北國際書展大獎今天下午公布得獎名單，「小說類」首獎由馬家輝「龍頭鳳尾」、蘇偉貞「旋轉門」、黃錦樹「雨」獲獎；「非小說類」首獎由魏明毅「靜寂工人：碼頭的日與夜」、魚凱「公門菜鳥飛」、劉克襄「虎地貓」獲獎。
編輯獎（自製類）得主為行人文化實驗室「透明的記憶：感受日常玻璃的溫度」、「日曜日式散步者：風車詩社及其時代」；編輯獎（非自製類）得獎者為劉鈐佑「茶室交易」、「窮人的經濟學：如何終結貧窮？」（群學出版社）。
小說類評審總召劉克襄指出，馬家輝「龍頭鳳尾」是他的第一本小說，「香港唯一不太可能、也最不會寫小說的人就是他，沒想到處女作就嚇死人」，劉克襄認為，在馬家輝的書中，看到香港最底層社會裡面的語言。
馬家輝今天透過預錄的致詞表示，他53歲才出第一本長篇小說，等於是「老新人」，還能拿獎特別高興，他笑說寫小說需要體力和勞力，會再繼續寫第二、三部，要和日本作家村上春樹一樣「保持體力」，希望第二部不會是「虎頭蛇尾」。
2017台北國際書展，2月8日至13日在台北世貿一館、三館舉行。1060110
(中央社)
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