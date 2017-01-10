誤入冰凍池塘 牛隻被套繩拖救

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美國俄勒岡州一頭牛受困冰凍的池塘，跌倒、無法走回陸上。牛主人在副警長和友人協助下，以繩索套住牛，將牠「嚕」回岸邊。

波爾克郡（Polk County）警長辦公室6日接獲報案，得知一頭牛誤入冰凍池塘，跌倒、無法自行站起來走回岸上。

美聯社報導，副警長、牛主人和朋友前往合力救援，牛主人使用套索技術，把牠拖回岸邊。

波爾克郡警長辦公室公布的影片顯示，牛隻以腹部貼冰上穩定滑行，平安抵達岸邊，然後慢慢回到牛棚。

警長加頓（Mark Garton）今天說，這頭牛獲救後好得很。（譯者：中央社羅苑韶）1060110

(中央社)