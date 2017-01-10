笑歪！鍾麗緹手滑PO文「我好雞巴」
性感女神鍾麗緹去年11月梅開三度，嫁給小12歲大陸男星張倫碩，不僅恩愛稱羨眾人，男方待她和前夫所生的3個女兒也視如己出，一家生活美滿。今她為了宣傳夫妻倆一起上的電視節目，開心在微博轉發貼文，沒想到竟手誤打成「我好雞巴」，笑翻眾人。
鍾麗緹和張倫碩婚後首合體的節目，獻給了《大牌對王牌》，製作單位今在微博釋出預告，兩人在現場互爆對方料、秀盡恩愛，甜蜜氛圍閃瞎眾人。而鍾麗緹為了幫節目打廣告特意轉發此文，但原本想表達「我好期待」，卻失誤寫成「我好雞巴」，之後雖然立刻刪掉錯文再重新轉發，但手滑文已被網友截圖，讓大家看了噴笑連連。
(中時電子報)
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