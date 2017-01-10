東東交流 山東非物質文化遺產台東展演

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山東非物質文化遺產10日在台東美術館展演，小女娃看到祝英台木偶，嘟嘴玩親親。（莊哲權攝）

山東非物質文化遺產10日在台東美術館展演，小女娃與祝英台木偶玩擊掌。（莊哲權攝）

山東非物質文化遺產10日在台東美術館展演，人偶合一演出「梁祝」戲碼。（莊哲權攝）

山東非物質文化遺產10日在台東美術館展演，人偶合一演出「梁祝」戲碼。（莊哲權攝）

山東非物質文化遺產10日在台東美術館展演，人偶合一演出「梁祝」戲碼。（莊哲權攝）

「東東合作，緊密交流」，大陸山東非物質文化遺產保護協會今天上午在台東美術館，展演說書、木偶等14項動、靜態非物質文化遺產，山東省台辦副主任曹曉武說，台東縣長黃健庭去年造訪青島，促成這次兩岸文化交流，大年初五也將安排罕見的孔子聖像圖展。

台東縣府文化處與山東省非物質文化遺產保護協會、山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會合作，上午舉辦「山東非物質文化遺產展演-精彩非遺鬧新春」，邀請到山東省20多位國家級藝人展現「孔孟之鄉」的豐富文化資產。

動態部分有嗩吶獨奏《一枝花》、山東快書《武松打虎》、山東琴書《偷年糕》及萊西木偶戲《梁祝》等，縣長黃健庭與小朋友們坐在草地上，看得笑呵呵。文創教室的靜態展示 有風箏、剪影、年畫、彩印花布、糧食畫、捏麵人、泥塑、刻葫蘆、中國結、錫雕等。

山東省台辦副主任曹曉武表示，台東縣長黃健庭去年10月造訪青島，促成此次的文化交流，他說，山東在太行山以東，台東在中央山脈以東，「東東」應該要有更緊密的合作，大年初五也將安排「大哉孔子聖像．聖跡圖展」在台東美術館展出。

(中時)