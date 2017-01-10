就愛紫色浪漫 愛妻青農種出紫玉白菜
彰化市青農葉榮昌與妻子許筱楓結婚13年，因妻子深愛紫色，利用農忙之餘成功試種出紫色的包心菜，命名為紫玉白菜，討愛妻歡心、還可賣到每斤80元高價，彰化市長邱建富10日下田與他一起採收，大讚他勇於創新。
就是要紫色才浪漫！葉榮昌說，妻子平日服飾配件都偏愛紫色，連眼睫毛都刷上亮眼的紫色睫毛膏，多年前他就曾在農忙空檔，率先種出外型搶眼的紫色花椰菜；這次再種出250顆紫色包心大白菜，詢問度頗高，預計明、後年將導入溫室栽培量產。
葉榮昌是彰化市蔬菜產銷班第一班班長，也是全縣青農聯誼會副會長，去年10月農委會警示農民勿一窩蜂搶種，他就開始減產高麗菜，並利用2期稻作收成後，將閒置且健康的1小塊農地，拿來試驗新種，因為經驗豐富，一次就成功。
葉榮昌說，紫玉和粉紫玉兩種包心白菜，屬於歐洲品種，最適合做生菜沙拉。深紫色的紫玉菜梗纖維粗大，且含水量高、口感清脆，亦可清炒或做成泡菜；細緻的粉紫玉烹煮後不會釋放過多花青素影響美觀，還可煮湯、做白菜滷。
邱建富指出，青農自主意識高，懂得吸收新知並突破傳統，不像過去農民盲目投入搶種單一種類蔬菜，利用冬季裡作期間種植市面上少見的十字花科蔬菜，像是紫玉白菜、或不同於初秋種的尖頭雪翠高麗菜，既能分散風險也提高消費者購買意願，值得肯定學習。
(中時)
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