就愛紫色浪漫 愛妻青農種出紫玉白菜

彰化市青農葉榮昌，因為妻子許筱楓獨鍾浪漫的紫色系，愛妻的他每年冬天農曆年前常試種稀有的紫色系蔬菜，外觀討喜且市場行情看俏。（謝瓊雲攝）

葉榮昌從網路上購得紫色包心菜種子後成功育苗並移植到農田中試種，種出紫玉(中)和粉紫玉(右)兩種紫色系包心菜，彰化市長邱建富(中)也來幫忙採收，大讚勇於創新。（謝瓊雲攝）

葉榮昌(左)從網路上購得紫色包心菜種子後成功育苗並移植到農田中試種，種出紫玉和粉紫玉兩種紫色系包心菜，彰化市長邱建富(中)今天也來幫忙採收。（謝瓊雲攝）

彰化市蔬菜班第一班班長葉榮昌(左1)，不盲目搶種高麗菜，利用農閒時成功試種紫玉和粉紫玉兩種紫色包心白菜，彰化市長邱建富(右二)也來幫忙促銷。（謝瓊雲攝）

彰化市青農葉榮昌與妻子許筱楓結婚13年，因妻子深愛紫色，利用農忙之餘成功試種出紫色的包心菜，命名為紫玉白菜，討愛妻歡心、還可賣到每斤80元高價，彰化市長邱建富10日下田與他一起採收，大讚他勇於創新。

就是要紫色才浪漫！葉榮昌說，妻子平日服飾配件都偏愛紫色，連眼睫毛都刷上亮眼的紫色睫毛膏，多年前他就曾在農忙空檔，率先種出外型搶眼的紫色花椰菜；這次再種出250顆紫色包心大白菜，詢問度頗高，預計明、後年將導入溫室栽培量產。

葉榮昌是彰化市蔬菜產銷班第一班班長，也是全縣青農聯誼會副會長，去年10月農委會警示農民勿一窩蜂搶種，他就開始減產高麗菜，並利用2期稻作收成後，將閒置且健康的1小塊農地，拿來試驗新種，因為經驗豐富，一次就成功。

葉榮昌說，紫玉和粉紫玉兩種包心白菜，屬於歐洲品種，最適合做生菜沙拉。深紫色的紫玉菜梗纖維粗大，且含水量高、口感清脆，亦可清炒或做成泡菜；細緻的粉紫玉烹煮後不會釋放過多花青素影響美觀，還可煮湯、做白菜滷。

邱建富指出，青農自主意識高，懂得吸收新知並突破傳統，不像過去農民盲目投入搶種單一種類蔬菜，利用冬季裡作期間種植市面上少見的十字花科蔬菜，像是紫玉白菜、或不同於初秋種的尖頭雪翠高麗菜，既能分散風險也提高消費者購買意願，值得肯定學習。

(中時)