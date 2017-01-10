高市諾羅引發腹瀉群聚 校園佔7成

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諾羅病毒肆虐，高雄市至上月底止，共通報10起腹瀉群聚案件，其中以校園佔7成最常見，其次為人口密集機構及餐飲業，病原體檢出以諾羅病毒為主。

衛生局表示，目前全球急性腸胃炎疫情處於上升趨勢，日本、韓國近期疫情主要與諾羅病毒有關，依據衛福部疾病管制署全國急診就診監視系統資料顯示，本週高市急性腹瀉的急診就診率為5.99％，雖較去年同期7.02低，但至今共通達10起，也檢出以諾羅病毒為主。

衛生局指出，近期校園因學生參與學校戶外教學、團體聚餐等次數頻繁，若因食用廚工或受汙染的食材而造成，人流互動及接觸機會頻繁，交叉感染的風險增多。

衛生局指出，冬季為諾羅病毒等病毒性腸胃炎好發季節，提醒民眾應注意個人及飲食衛生，勤洗手，學校及餐飲業應加強管理防治，以防疫情發生。

(中時)