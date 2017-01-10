洩密案馬英九帶傷出庭 老柯要馬認罪

台北地院審理民進黨立委柯建銘指控前總統馬英九洩密案，前總統馬英九（中）庭訊後離去。（陳君瑋攝）

台北地院審理民進黨立委柯建銘指控前總統馬英九洩密案，民進黨立委柯建銘庭訊結束後離去。（陳君瑋攝）

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地方法院今(10)日再度開庭，傳喚前檢察總長黃世銘及馬英九隨行秘書林有振作證，兩位證人都說，2013年約黃到官邸見面那通電話，是林有振打的，但未提及要談什麼事。帶傷出庭的馬英九，聆聽證人詰問勤做筆記後說，約黃見面那通電話，「確實不是我親自打的」。2月21日下午將進行言詞辯論。

柯建銘自訴馬英九案，為釐清馬有無涉嫌教唆洩密，合議庭下午兩點以證人身分傳喚黃世銘、林有振，這也是「九月政爭」後，馬英九與黃世銘首度在法庭相見。馬除了專心聆聽證人證詞，並勤做筆記，和黃並沒有互動，格外引人關注。

馬英九庭訊前10分鐘抵達北院，因日前跑步不慎受傷，腳上配戴護具出庭，緩步前行，格外引起關注，對媒體訊問傷勢，馬只說「痛」帶過。

庭訊中，柯的律師著墨在黃世銘2012年8月31日晚上打電話給馬的時間點，及黃離開官邸後，接獲馬總統電話隔日約見，電話中有無提及具體約見理由。

黃、林在隔離訊問下都說，黃8月31日離開官邸後，9月1日零時5分接到馬總統的電話，是林有振依馬的指示打來，約黃9月1日中午官邸用午餐，但電話中並沒有提及隔天為什麼約見的原委。黃還強調831面見馬，主要是要報告閣員涉及司法關說，經查有行政不法，並無刑事不法，因總統不清楚細節，隔天才會再約見。

證人詰問歷時3個多小時結束，馬英九沒有任何意見，強調電話確實是他指示林有振撥打給黃，不是他親自打的。柯建銘則頗有意見，認為2位證人避重就輕，替馬掩飾，所有說話都是自證有罪，還有嚴重串供及偽證。

柯更說，韓國有閨蜜門，台灣則有馬英九獨創「秘書門」、「特偵門」，呼籲馬英九應選擇認罪，才能有最後的尊嚴，否則會讓人覺得是狡辯。

本案起因2013年，特偵組從另案偵辦，意外發現時任立法院長王金平、民進黨總召柯建銘涉司法關說案，時任檢察總長黃世銘在當年8月31日前往馬總統官邸報告，隔日二度到官邸報告，被指關說的柯分採告訴及自訴，怒告馬、黃涉嫌洩密和教唆洩密，黃世銘已遭判刑1年3月，可易科罰金確定。北院待去年520馬英九卸任總統後，才開始審理柯建銘自訴案。

(中時)