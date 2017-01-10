正修發明「衣物迅速掉落曬衣架」 收衣物變方便了！

正修科技大學企管系老師周秀蓉（中）帶領企研所學生柯茹庭（左） 、尤姿晴（右），發明「衣物迅速掉落曬衣架 」，獲烏克蘭國際發明展金牌。（呂素麗攝）

正修科技大學企管系老師周秀蓉（左）帶領企研所學生柯茹庭（中） 、尤姿晴（右），發明「衣物迅速掉落曬衣架 」，獲烏克蘭國際發明展金牌。（呂素麗攝）

許多人嫌衣架上的衣物要一件件收很麻煩，正修科技大學企管系老師周秀蓉也有同樣的困擾，她帶領企研所學生，製作研發出「衣物迅速掉落曬衣架」，只要連動拉扣一拉，所有衣架上的衣物、襪子統統掉下來，收衣物變得省時又方便；這項發明獲新型專利，並一舉奪得烏克蘭、克羅埃西亞國際發明展金牌及羅馬尼亞發明協會特別獎。

周秀蓉說，曬衣架是人們日常生活不可缺少的用品，利用曬衣架晾曬衣物很方便，但每次要收衣服時，卻發現曬衣物很多，必需花時間一件件的收，好麻煩，如果能發明一個快速的收衣物方法該有多好！

她帶領企研所1、2年級學生尤姿晴及柯茹庭進行研發，為了找製作模型的廠商，吃了許多閉門羹。

柯茹庭說，找了6、7家廠商，告訴他們構想，結果有些業者認為她們「小孩子在耍把戲」，愛理不睬，後來才找到燕巢1家機車排氣管牛姓廠商協助，根據她們的構想，用手工打造出「衣物迅速掉落曬衣架」模型參賽。

尤姿晴說，這家廠商願意一支支切割成很多組套筒，用心協助組裝後發現，有更好的使用方式改良結構，讓使用者用起來更方便，而「線」的材質，從釣魚線開始，經嘗試20多種材料後，才找尋到適合的棉線，前後花了近4個月才完成。

周秀蓉說，所設計的曬衣夾連動組，每支曬衣夾一邊設立墊片固定，3支曬衣夾中間，設有1組套筒，並在曬衣夾間穿過拉繩，棉線拉繩末端連結控制桿子，形成一套連動組，經由拉繩帶動每個曬衣夾，呈現開啟狀態，同時拆卸衣物，達到迅速收衣效果。

這項發明也獲南部師生創意競賽佳作，周秀蓉師生正找廠商合作，能技轉量產，解決許多家庭主婦收衣物的困擾。

(中時)