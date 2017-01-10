超級菜市場名 大陸有近30萬個張偉

中國大陸最近公布首份「姓名大數據報告」，分析大陸2015年全年540萬新生兒姓名及2000萬筆2010年後出生的兒童姓名數據。其中，共有近30萬個「張偉」，讓這個名字登上熱門名字榜首。

綜合新浪新聞、廣州日報微博等陸媒報導，熱門名字排行榜前三名的姓名為「張偉」、「王偉」、「王芳」；其中叫「張偉」的共有29萬9025人；叫「王偉」的則有29萬619人；而叫「王芳」的也有27萬7293人。

報告顯示，中國大陸前100個重名率最高的名字，在全大陸覆蓋的人口整體超過10%；其中，南北省份重名率有明顯差異。東北3省前100個熱門名字與該省人口比，高於16%，而廣東省的熱門名字覆蓋率則不到6%。

報告並指出，從大陸前30個女寶寶取名用字可以看出，家長對女寶寶的期望，首先是「快樂陽光」，其次為「珍貴出眾」，再次為「文雅不俗」。此外，誠信守諾、事業興盛、社交能力，也受到了家長的關注。傳統對女子美麗溫柔的要求已不占主流。

而大陸家長在名字上對男寶寶的期望則強調「廣大」、「尊貴」、「事業有成」，接著是「光明」、「陽光」，第三是學識睿智；而這些孩子的父輩，姓名特質更強調堅強偉大、個人奮鬥。因此可以看出世代差異。

這份報告由北京清華大數據產業聯合會發起、北京清大「幸福科技實驗室」支持項目，由以大數據和心理學為基礎進行姓名研究和起名服務的專業機構「起名通」耗時3個月完成，整理分析2015年全年540萬新生兒姓名數據、2010後2000萬筆姓名數據，綜合覆蓋大陸11億人口的歷史數據，是大陸首份關於名字的全景式報告。1060110

(中央社)