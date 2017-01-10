高市安檢百貨賣場 6家逃生門堆雜物遭罰
為確保市民消費及購物休閒安全，高市府啟動百貨、量販商場及KTV等共60家業者公共安全檢查，對於在逃生門堆置雜物的業者，市府已裁罰包括大統精品等6家業者。
工務局自去年12月15日到106年1月9日，對百貨、量販業者進行公共安全專案檢查，今天統計檢查結果及裁罰對象。
受罰業者有大統百貨精品、寶雅百貨鳳山店、寶雅百貨岡山店、寶雅百貨五甲店等。
建管處指出，受罰違規業者多是在逃生門處堆置雜物及貨品，堵住公共逃生出入口；為確保逃生口暢通，要求業者務必保持淨空；違者依建築法開罰每案新台幣6萬到30萬元。
工務局長趙建喬表示，春節前後百貨公司、量販商場及KTV都可能湧入購物及休憩人潮，建築物公共安全特別重要。為落實宜居城市理想，工務局加強場所公共安全檢查稽查，除開罰列管不合格場所，還會不定期突擊檢查，若累犯影響公共安全會再重罰，必要時也會勒令停止使用、停止供水供電或強制拆。
工務局呼籲，大型賣場或公共場所務必保持安全門梯暢通，消費者也不要到不合格的場所，確保出入安全。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。