高市安檢百貨賣場 6家逃生門堆雜物遭罰

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為確保市民消費及購物休閒安全，高市府啟動百貨、量販商場及KTV等共60家業者公共安全檢查，對於在逃生門堆置雜物的業者，市府已裁罰包括大統精品等6家業者。

工務局自去年12月15日到106年1月9日，對百貨、量販業者進行公共安全專案檢查，今天統計檢查結果及裁罰對象。

受罰業者有大統百貨精品、寶雅百貨鳳山店、寶雅百貨岡山店、寶雅百貨五甲店等。

建管處指出，受罰違規業者多是在逃生門處堆置雜物及貨品，堵住公共逃生出入口；為確保逃生口暢通，要求業者務必保持淨空；違者依建築法開罰每案新台幣6萬到30萬元。

工務局長趙建喬表示，春節前後百貨公司、量販商場及KTV都可能湧入購物及休憩人潮，建築物公共安全特別重要。為落實宜居城市理想，工務局加強場所公共安全檢查稽查，除開罰列管不合格場所，還會不定期突擊檢查，若累犯影響公共安全會再重罰，必要時也會勒令停止使用、停止供水供電或強制拆。

工務局呼籲，大型賣場或公共場所務必保持安全門梯暢通，消費者也不要到不合格的場所，確保出入安全。1060110

(中央社)