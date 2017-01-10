陸製造業利多激勵 香港股市連四紅

我要評比

香港股市今天連續第四個交易日收紅，創下一個月來新高，主因新公布的數據顯示，去年12月中國工業品出廠價格創下超過五年來最大漲幅，激勵多頭氣勢。

恆生指數上漲0.83%，或186.16點，收在22744.85點。國企股指數上漲0.6%，收在9664.19點。

不過，上海證券交易所綜合指數下跌0.30%，或9.57點，收在3161.67點；深圳證交所綜合指數下跌0.24%，或4.86點，收在1989.29點。1060110

(中央社)