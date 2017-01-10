感受定格人生　伸援植物人

象徵植物人脫離生活常軌的「定格人生」公益影片今天首播，透過靜止畫面，感受時間凝結的奇異感，也希望藉此體會植物人生活的不同，為他們伸出援手。

公益影片「定格人生」由蔡智翔事務所出品，得知創世基金會募集寒士吃飽30尾牙、植物人雙軌服務經費陷入瓶頸，主動集結各方專業人士，導演、攝影師等，籌畫公益影片計畫。

創世基金會上午舉行記者會並首播定格人生，為影片獻聲的藝人黃子佼也到場祝福，並捐出以往廣告配音的酬勞新台幣20萬元，拋磚引玉，希望更多民眾熱心響應尾牙捐款。

事務所創辦人暨創意總監蔡智翔表示，人們對日常生活都已習慣，當假人挑戰結束的那刻，大家都能回歸生活，但植物人卻仍處在定格人生裡，除非親身面對植物人，才能體會他們的世界是如此不同。

農曆年就在眼前，不少企業開始舉辦尾牙，犒賞員工一年的辛勞，弱勢民眾引頸期盼的「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30尾牙」也將於22日，在全台16處同步辦理。

創世公關社資部副主任游麗真表示，尾牙活動目前尚有5成經費還需努力，根據尾牙捐款分析，與民國104年同期比較，現在大幅減少6381筆捐助。

游麗真表示，一年一次的尾牙活動對寒士來說是多麼重要，面對眼前困境，希望大家一起來幫忙。1060110

(中央社)