四川巴中發現明代古墓 出土龍泉窯青瓷

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中國大陸四川省巴中市巴州區一處工地日前在施工時挖到2座古墓。專家初步判定，古墓應建於明朝。墓內出土數件陶器、瓷器殘片，並有龍泉窯的青瓷，但未發現人骨及棺釘等。

四川新聞網引述巴州區文物局副局長何匯指出，發現的2座古墓位於巴州區東城街道辦事處柏楊廟村3、4社安置房工地，共2座，分布面積624平方公尺，坐西南向東北，均為石室墓。

報導指出，兩座古墓墓室左、右側壁、後壁均有雕刻圖案，一座墓側壁圖案為花卉圖案，另一座墓側壁圓形圖案中飾有「長命富貴」、「金玉滿堂」字樣。

經現場清理發現，墓內出土數件陶器、瓷器殘片，未發現人骨及棺釘等遺跡。考古專家根據墓葬結構、雕刻圖案和墓內出土的器物殘件初步認定，這2座墓穴大致時代為明朝。

何匯說，兩座古墓出土有龍泉窯的青瓷，具有較高的考古價值，也為研究古代墓葬及葬俗提供珍貴的實物資料。目前區文物局業務人員正對出土的陶器、瓷器殘片清理、修復、統計，待完成後將入庫保護管理。1060110

(中央社)