逃逸外勞疑採靈芝 合歡溪步道墜谷亡
一名逃逸外勞打算到南投縣仁愛鄉合歡溪步道採靈芝，卻失足墜落100公尺深山谷，今天被發現死亡。全案由警方深入調查中。
一名逃逸男外籍勞工昨天騎機車外出，打算走合歡溪步道往合歡山西峰方向採靈芝，卻一夜未歸，同住的合法外籍勞工見逃逸外勞未返回部落住宿，今天向南投縣政府警察局仁愛分局華岡派出所報案。
仁愛分局華岡派出所表示，獲報後隨即派警力外出尋找，不久後接到民眾報案指出，合歡溪步道4公里處停放一輛機車，報案民眾四處查看，發現疑似一名男子的身影，躺臥約100公尺深山谷。
警方會同消防隊人員前往，發現逃逸外勞已死亡，傍晚運出遺體，後續調查逃逸外勞身分及雇主。警方初步表示，逃逸外勞受僱採茶、採蔬果，居住當地部落，疑要到合歡溪步道附近採靈芝，卻在下切山谷時失足墜落，詳情仍須深入調查。1060110
(中央社)
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