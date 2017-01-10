傳藝宜蘭園區擬漲票價 業者：成本考量
國立傳統藝術中心宜蘭園區改由全聯善美的文化藝術基金會經營，21日將重新開園，但旺季全票票價從新台幣150元調漲為250元。基金會說，這是因營運成本增加考量。
傳藝中心主任吳榮順表示，他們有責任監督委外單位，全聯善美的文化藝術基金會訂出的票價，傳藝中心這邊還沒核准，「會再研商協議，盡量壓低」。
傳藝中心宜蘭園區從民國93年起委外經營，統一蘭陽藝文公司經營12年，當時全票150元，宜蘭縣民與優惠價100元。全聯善美的文化藝術基金會接手整修後，21日將重新開園，但卻傳出於票價飆漲，旺季（寒暑假）及非旺季不同價碼。
傳藝中心宜蘭園區今天公布，未來非旺季全票150元、宜蘭縣民與優惠價120元；旺季全票250元、宜蘭縣民與優惠價200元。
兩相比較，一般民眾漲幅最高6成，宜蘭縣民與優惠價漲幅更高達2倍。外界質疑，基金會把投資成本轉嫁到遊客身上。
「漲得太誇張」、「吃不消」，部分宜蘭縣民們說，以後若在寒暑假時帶小孩進入園區，票價一口氣要變成兩倍，這對縣民真的很不公平，不會再想進去玩。
計程車業者說，現在園區有哪些改變都還不知道，票價就先高漲，恐怕會讓觀光客卻步。
全聯善美的文化藝術基金會說，根據與傳藝中心新合約規定，每年必須繳交定額權利金1000萬元與營運收入2％營運權利金給傳藝中心，另外每年還要捐助傳統藝術作業基金2500萬，在辦理相關展演與教育推廣經費每年也不得低於營收的12％，因此在票價部分才調漲，但會給遊客更豐富的遊憩內容。
此外，農曆新年初一和初二，宜蘭縣民可免費入園；元月21日到2月12日燈籠節期間每天晚上6時至8時，縣民提任何形式小燈籠也免費入園。1060110
(中央社)
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