世代交替 厲耿、李新推美女帥兒接班

耿葳和李柏毅分別由姑姑厲耿桂芳和父親李新手中接棒投入選戰。(厲耿桂芳辦公室提供)

國民黨主席選戰熱火朝天，但參選人都是老面孔曝露世代交替是該黨危機。資深台北市議員李新和同選區的厲耿桂芳，分別推出帥哥兒子李柏毅和美女姪女耿葳勤跑選區，有意接棒參選，顯示基層國民黨民代反而比黨中央領導人更落實栽培新人。李柏毅說，他喜愛與人接觸；耿葳則是勤跑里鄰長工作會報，兩人極討長輩歡心，也積極開發年輕族群票源。

新年伊始，2018市議員選戰已鳴槍起跑，新人輩出的局面更趨明朗。資深市議員厲耿桂芳今年起，正式向外宣布姪女耿葳將接替她出馬角逐下屆大安、文山區市議員。耿葳今年26歲，美國約翰霍普金斯大學取得市場行銷碩士，回國後在厲耿桂芳辦公室擔任特助，她說自己對服務民眾等公共事務有濃厚興趣，對姑姑的栽培也覺得是很好的機會，打算全力投入選戰。由於外型條件太好，耿葳被工商建研會相中拍攝系列公益的月曆女郎，讓人眼睛一亮。

同一選區的另一位帥哥李柏毅則是市議員李新兒子。7年級的他曾是202憲兵指揮部的通信士，取得南加大機械碩士回國，2010年父親李新競選時在總部幫忙，李新要求他一律對外以助理身分出現，此後他曾轉民間企業從事都市更新工作，又轉到完全不同領域的核四廠擔任工程師，直到連勝文參選台北市長時，離職全力為連勝文抬轎，這時李柏毅自覺個性喜愛與人群接觸，與父親懇談後，今年起李新正式帶領李柏毅出現在公開場合，他的接班意願和父親的栽培提拔也合而為一。

耿葳和李柏毅同樣都要面臨黨內初選的考驗，2018可以預見將是台北市議員席位大洗牌的局面，新老交替也將達到高峰，國民黨基層民代有帥哥美女新面孔出馬象徵黨內新氣象，除了父執輩的加持外，新人自身的努力更加重要。

(中時)