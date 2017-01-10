修法產生「無數翁啟惠」？科技部：將有配套

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《科學技術基本法》修正草案去年底初審通過，但遭質疑法令鬆綁固然為產業注入活水，卻未設防弊機制，恐產生「無數個翁啟惠」。為避免學研單位「誤觸紅線」，再發生爭議案例，科技部強調「一定會有配套措施」。

《科學技術基本法》修正後，放寬技轉兼職規定，公立研究單位人員、公立學校兼行政職教師將可兼任董事等，並鬆綁股票處分限制，促成研發成果擴散至產業界，引發爭論。科技部表示，將再配套修訂子法「兼職辦法」。

科技部指出，將規定仍須具備一定條件，兼職須與科研成果的技術移轉、擴散有關，也須為教授本人研發科研成果、技轉給廠商成立新創公司方能兼職；此外，也須經任職單位同意、設年限限制；單位也須定期檢討評估。

「絕不是無限期兼任下去。」不過，科技部表示，目前非兼行政職的老師原本就可兼任新創公司董事，修法開放兼任研發長、主任等行政職的教授與研究人員，人數算是小部分。

至於利益迴避問題，科技部指出，科技基本法已訂定利益迴避與衝突相關規範，每個學研機構須據以研訂如何揭露並迴避，並已增訂指引，督導、引導學界落實到技術移轉的管理，後續也將加強查核與輔導，防止不當情事。

此外，科技部也將於科技基本法中，明訂出研究人員兼職相關資訊公開、利益迴避、監督管理、查核等事項，也已盤點並協調相關部會研擬修訂配套法規，修法通過後將立即於子法修訂相關事項，健全我國產學合作法制環境。

(中時)