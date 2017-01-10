中研院：將確立利益迴避規範 回應社會期待

我要評比

前中研院長翁啟惠因「浩鼎案」遭訴，成為史上首位被起訴的中研院長。中研院重申，為避免往後研究人員再「誤觸紅線」，去年迄今成立3個委員會，目前均積極運作，未來也將確立利益迴避或衝突規範，回應社會期待。

中研院秘書處長吳崇禮表示，浩鼎案發生後，中研院啟動全面檢討，去年陸續成立「智財技轉迴避檢討委員會」、「法務人員及法務工作檢討委員會」、「民主治理改革小組」等3個任務型編組單位，均已有一定程度進展。

吳崇禮進一步指出，「智財技轉迴避檢討委員會」迄今曾召開5次正式會議，且去年底已完成第一階段的完整檢討報告，針對技轉程序與組織中的利益迴避問題，提出具體建議，包括釐清技轉必要性、重要性與適應性等問題。

目前報告已呈交中研院長廖俊智手中，後續將根據實務、修改相關法規後實施，希望未來制度上能預防類似案例，避免研究人員「誤觸紅線」。吳重禮強調，生技產業為國家重要政策，確實需要更明確的規範，避免利益迴避、利益衝突，將建立起機制以回應社會期待。

另外，吳崇禮也說，法務人員及法務工作檢討委員會短期將增加法務人員人數、強化教育訓練，成為獨立監督與稽核單位；中程將比照國外作法，成立類似「利益衝突迴避委員會」單位；長期則拉高層級設立法務處或室。

(中時)