陸：國家監察委員會監察所有公職人員
中國大陸監察部副部長蕭培9日說，大陸成立國家監察委員會，是重大的政治體制改革，目的是實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋，未來將與中紀委合署辦公，「一套人馬兩塊牌子」。
聯合早報則報導，中共中央紀律檢查委員會副書記吳玉良證實，中國國家監察委員會將在2018年「兩會」（大陸全國人民代表大會和中國人民政治協商會議全國委員會會議）期間成立。
綜合中新社等媒體報導，蕭培9日在記者會上表示，成立國家監察委員會，包括國家一級、省一級、市一級、縣一級監察委員會，是重大的政治體制改革。
他說，大陸國家監察委員會就是中國的反腐敗機構，會把現在分散在監察部、大陸國家預防腐敗局以及檢察機關的反貪污賄賂，其中還包括瀆職，及預防職務犯罪的職能整合在一起。
蕭培說，國家監察委員會將實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋，將行使監督、調查和處置的職責。
他說，包括六大類人員，第一，包括大陸國家公務員法所規定的國家公職人員，其中有中國共產黨機關、人大機關、行政機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、工商聯機關的公務員，以及參照公務員管理的人員。第二，由法律授權或者由政府委託來行使公共事務職權的公務人員。
第三，大陸國有企業的管理人員。第四，公辦的教育、科研、文化、醫療、體育事業單位的管理人員。第五，群眾、自治組織中的管理人員。第六，其他依法行使公共職務的人員。
他說，大陸國家監察委員會未來將與中共中央紀律檢查委員會合署辦公，即「一套人馬兩塊牌子」，行使的是黨和國家自我監督的職責。1060110
(中央社)
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