高鐵到屏東條件不成熟 屏縣府有話說

交通部長賀陳旦今天在新春記者會中指出，高鐵延伸到屏東環境條件未成熟，短時間內沒有列為優先建設的打算；屏東縣政府請交通部列出「屏東必需要具備的條件是什麼」。

高鐵延伸到屏東是屏東縣長潘孟安積極爭取的建設，也有屏東縣民組成聯盟爭取。而賀陳旦今天在新春記者會中卻似乎給了屏東縣答案，指地方政府需體認軌道建設「容易生，不容易養」的問題，「有些地方是否有其需求、環境是否成熟，還有待評估」，指高鐵延伸到屏東並非短時間內優先建設的項目，但不排除今後溝通與評估。

屏東縣政府發言人黃建嘉請交通部將屏東「不成熟的條件」及擁有高鐵「必需具備的條件」正面表列出來。黃建嘉表示，屏東縣人口83萬5000多人，是6都以外人口第2多的縣，每年國內外觀光人數達1000萬人次，農林漁牧產值位居全國數一數二，在主客觀條件上，都優於目前有高鐵站的苗栗、彰化、雲林和嘉義。

黃建嘉表示，請交通部把屏東「必需具備那些條件」表列出來，再用這些條件去檢視苗栗等有高鐵站的縣，比較看看屏東是不是真的「環境不成熟」。1060110

(中央社)