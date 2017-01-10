高鐵到屏東條件不成熟 屏縣府有話說
交通部長賀陳旦今天在新春記者會中指出，高鐵延伸到屏東環境條件未成熟，短時間內沒有列為優先建設的打算；屏東縣政府請交通部列出「屏東必需要具備的條件是什麼」。
高鐵延伸到屏東是屏東縣長潘孟安積極爭取的建設，也有屏東縣民組成聯盟爭取。而賀陳旦今天在新春記者會中卻似乎給了屏東縣答案，指地方政府需體認軌道建設「容易生，不容易養」的問題，「有些地方是否有其需求、環境是否成熟，還有待評估」，指高鐵延伸到屏東並非短時間內優先建設的項目，但不排除今後溝通與評估。
屏東縣政府發言人黃建嘉請交通部將屏東「不成熟的條件」及擁有高鐵「必需具備的條件」正面表列出來。黃建嘉表示，屏東縣人口83萬5000多人，是6都以外人口第2多的縣，每年國內外觀光人數達1000萬人次，農林漁牧產值位居全國數一數二，在主客觀條件上，都優於目前有高鐵站的苗栗、彰化、雲林和嘉義。
黃建嘉表示，請交通部把屏東「必需具備那些條件」表列出來，再用這些條件去檢視苗栗等有高鐵站的縣，比較看看屏東是不是真的「環境不成熟」。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。