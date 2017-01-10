上岐國小陶藝牆 述說村落老故事
金門縣烈嶼鄉上岐國小陶藝牆今天揭幕，展現學校近年經營陶藝的成果，也為社區增添藝術氣息。學校今天邀集鄉長、縣府官員前來欣賞，並由學生解說，讓更多人看到學童的創意。
陶藝牆位在上岐國小圍牆，長達100公尺，費時2年半完成，共有20多位小朋友參與，其中有些學童已升上國中。上岐國小校長謝華東表示，陶藝牆以學童居住的青岐村為創作發想，讓學生深入自己生長的村落、訪問耆老後，根據所見所聞，用陶土將故事具像化。
陶牆以青、綠、土黃色為主色調，象徵蓬勃的藍天、綠地和來自塵土的人。經過學童的巧思，陶藝牆呈現了不同主題，有聚落、捕魚、鹽田、落番、候鳥、生痕化石、海洋、風雞；題材豐富多元，讓陶牆成為一整面故事牆，述說青岐村的過去到現在。
這座陶藝牆今天正式展現在大家面前。金門縣政府教育處長李文良、烈嶼鄉鄉長洪成發等人受邀觀賞，並聆聽六年級學生的解說。學生敘述跟著老師探索聚落、記錄相關資料和畫面，以及回到學校創作的點滴過程；雖然語氣稍嫌生澀，但表現沉穩，說明簡單扼要，獲得師長肯定。
除了學童作品，陶藝牆尾是當初騎單車環繞台灣旅人留下作品，記錄他們完成夢想的過程。學童說，每次看到這面牆，就會激勵自己不斷往夢想前進，不怕困難。
謝華東表示，烈嶼鄉四面環海，又有著獨特的歷史背景，學童訪視村落後，捏塑出一個個獨具金門特色的作品，無論是有著彈孔的古厝、落番用的皮箱等，從中都看到學童展現的無限創意。
由於身兼金門縣陶藝學會理事長，謝華東特別著重陶藝教育，與本地陶藝家王明宗和上岐國小美術老師趙雅玉、傅思瑋、張詠婷組成藝術團隊，打造充滿陶藝氣息的校園，同時也成了社區造景的一部分。1060110
(中央社)
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