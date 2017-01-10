香港故宮興建 即日起諮詢公眾6個月
香港與北京故宮博物院同意在港興建香港故宮文化博物館，港方今天起就這項計畫諮詢公眾意見6個月。
香港政務司長林鄭月娥今天下午與多名官員主持諮詢啟動活動，並接受記者訪問，講解建立香港故宮的來龍去脈。
林鄭月娥於上月23日在北京與北京故宮簽署合作備忘錄，雙方同意建立香港故宮，這項決定受到社會各界普遍歡迎，尤其文化及旅遊界。
不過，泛民主派卻批評港府作出這項決定前沒有諮詢公眾意見，不滿過程保密，包括未經公開競標而委任了設計顧問。
對於泛民方面的質疑，林鄭月娥下午回答記者提問時說，期望外界不要把建立香港故宮一事政治化。
港府過去幾天多次說明，建立香港故宮一事涉及一些敏感資料，因此當局決定以保密形式進行，只能在簽署協議後才展開諮詢。
她說，這完全符合政府運作的程序。
設立香港故宮被視為北京方面為慶祝香港主權轉移即將踏入20年的禮物。
根據計畫，港府將會在西九文化區建立香港故宮，落成後，將長期展示逾千件來自北京故宮的書畫、陶瓷、青銅器等珍藏。
港府為促進文化發展，多年前便在九龍西部建立西九文化區，預定於2018年落成，林鄭月娥兼任文化區管理局主席。
港府就香港故宮展開的諮詢工作，主要詢問市民對故宮的設計和營運等方面的意見。
資料顯示，興建香港故宮的資金全部來自香港賽馬會慈善信託基金，金額為港幣35億元（約新台幣145億元）。香港故宮預定2022年落成。1060110
(中央社)
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