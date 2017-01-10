澎湖醫院寒冬送暖 獨居榮民揪甘心

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衛福部澎湖醫院關懷獨居榮民長者，今天由榮民服務處人員陪同訪視陳子賢等10位榮民，並贈送羽絨背心，在歲末寒冬備感溫馨。

澎湖醫院院長郭泰宏在歲末年關之際，指示院社工室主任許蕥顯與澎湖榮服處總幹事林玉彩等人聯合訪視高齡獨居榮民，一一為年長榮民測量血壓、血糖、用藥宣導，還贈送羽絨背心給年長老榮民保暖。

澎湖榮服處長韓忠義也指示榮服處及榮欣志工，在春節年假期間，務必做好榮民服務照顧工作，讓年長榮民眷都能平安過年。1060110

(中央社)