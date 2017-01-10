菲南海上掃射事件 8漁民喪生

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菲律賓南部昨晚發生海上掃射事件，8名漁民不幸喪生，初步排除恐怖份子犯案。

菲律賓軍方三寶顏特攻隊發言人裘維馬克斯‧黃（Juvymax Uy）今天在1份報告中說，昨晚8時左右，1艘漁船在三寶顏市（Zamboanga）外海遭5人乘機動船靠近，持強大火力槍械掃射。

漁船上另7名漁民及時跳海，分別被海軍及水警救回。

裘維馬克斯‧黃說，凶手身分尚待調查，事件可能是漁船組織之間的糾紛，也可能是與勒索有關。

軍警單位正在詢問生還漁民，以取得更多線索，但已初步排除是恐怖攻擊。1060110

(中央社)