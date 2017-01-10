消防員穿制服用餐遭檢舉 消防署發公文力挺基層

消防署今（10日）在官方臉書發文表示，「已行文各直轄市、縣市消防局，在不影響勤務運作原則下，消防人員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。」（葉書宏翻攝）

遲來的正義！台北市一名消防員穿著制服在救護車內用餐，遭民眾打1999檢舉，上傳到爆料公社引發熱議。消防署今（10日）在官方臉書發文表示，「已行文各直轄市、縣市消防局，在不影響勤務運作原則下，消防人員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。」

消防署指出，在不影響勤務運作原則下，消防人員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。

消防署強調，救人救災的工作都是分秒必爭的，消防人員及志工們也從來不敢懈怠並且全力以赴，所以有時餓肚子也要先把工作完成。消防人員要的只是多點同理心、多點體諒，因為有了這份愛與關懷，會更加努力！

不少網友、消防隊員留言表示，「遲來的正義！沒有吃飯哪有體力救災！」

據了解，警政署體恤基層警察執勤辛苦，去年2月發布公文，支持警察可穿著制服購餐，只要隨時注意收聽勤指中心派遣的任務指示，以及注意購餐時自身與槍械安全即可。

(中時)