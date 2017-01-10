三峽老街鋪面「山水一條龍」 展現在地文化風情

老鐵鑄鐵板上的圖案吸引民眾駐足欣賞。（陳俊雄攝）

新北市養工處以12種不同材質的高壓面磚搭配花崗石鋪設路面，兼具美觀與耐用。（陳俊雄攝）

由新北市政府推動的「三峽區民權街(福安宮旁)景觀鋪面改善工程」完工啟用，兼具防滑、耐重及造型的地坪，搭配祖師廟前古色古香的景觀風貌，重現三峽老街豐富的人文歷史，發思古之情懷。

去年三峽老街石板鋪面拆除引發地方強烈反彈，連市長朱立倫都被迫出面道歉，經過市府多次舉辦地方說明會廣納地方民意、聽取文史團體意見後，由城鄉局統籌設計規劃，以高防滑性質且具造型意象的圖騰，以12種不同材質的高壓面磚搭配花崗石鋪設路面，每平方公尺高壓磚由一般僅能承受2800噸的重量提昇至6500噸，耐重承度超過2倍之多，於去年11月初日由工務局養工處代辦，歷時2個月施工於今年1月初完工正式對外開放使用。

在鋪面造型方面，城鄉局更用心結合三峽在地特色，設計出「山水一條龍」的意象造型，有三峽鳶山的山形磚，及三峽河的水波紋，再以在地書法陶藝家曾雙春先生題的「三峽老街」幾個字上，用鐵鑄版形塑一隻象徵三峽百年歷史的祖師廟龍頭，老街「山水一條龍」更有故事性，鋪面再添人文色彩。

市府為重整老街景緻，讓旅遊民眾重溫當年老街氣息，特別在老街入口處，將過去放在地上讓民眾欣賞的在地畫家李梅樹的畫作複刻的鑄鐵板樹立起來展示，讓老街的故事再度鮮活起來，也使得古色古香的老街風貌更為活絡。

養工處指出，考量現有行車安全，將柏油路改為兼具美觀、止滑功能的混凝土材質外，希望透過人行步道及週邊造型意象工程的更新，一併帶動提升三峽地區的旅遊觀光人潮及道路人行安全問題，與老街在地特色歷史文化能有相關的連結脈絡。重塑後的三峽老街鋪面，與三峽地區豐富的人文歷史景觀相融合發思古之悠情，也宛如新生的蝴蝶般，讓老街擁有多樣貌，吸引許多民眾駐足欣賞。

(中時)