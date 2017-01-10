KTV及電影院等 11日起納管室內空品

環保署今天表示，第二批室內空品納管對象明起正式上路，包含KTV、電影院、運動場所等共900多處都需符合相關規範，稽查不合格業者必須限期改善，否則將依法開罰。

行政院環境保護署今天宣布，明天將公告訂定「應符合室內空氣品質管理法之第二批公告場所」，新增博物館及美術館、金融機構營業場所、表演廳、電影院、視聽歌唱業場所及運動健身等6類型場所，總計本公告約計納管900多處場所。

環保署說，遭到納管的業者都必須符合相關的法令規範，像是在1年內提交計畫書及設立空品管制人員，如果稽查發現不合格，將會限期改善，如果仍不改善則可依法開罰新台幣5萬元至25萬元。

其中KTV部分，將會列管大廳而非包廂，且面積要600平方公尺以上業者，不過環保署仍呼籲業者在包廂內也要自主管理，且大部分的KTV都為中央空調，如果包廂內空品不佳，大廳也會差。

環保署表示，第一批公告場所（大專院校、圖書館、醫療機構所在場所、社會福利機構所在場所、政府機關辦公場所、鐵路運輸業車站、民用航空站、大眾捷運系統運輸業車站、展覽室及會議廳、商場等10類型），稽察後有53家不合格，其中只剩3家還在改善當中，其他都以改善完成。1060110

(中央社)