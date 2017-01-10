KTV及電影院等 11日起納管室內空品
環保署今天表示，第二批室內空品納管對象明起正式上路，包含KTV、電影院、運動場所等共900多處都需符合相關規範，稽查不合格業者必須限期改善，否則將依法開罰。
行政院環境保護署今天宣布，明天將公告訂定「應符合室內空氣品質管理法之第二批公告場所」，新增博物館及美術館、金融機構營業場所、表演廳、電影院、視聽歌唱業場所及運動健身等6類型場所，總計本公告約計納管900多處場所。
環保署說，遭到納管的業者都必須符合相關的法令規範，像是在1年內提交計畫書及設立空品管制人員，如果稽查發現不合格，將會限期改善，如果仍不改善則可依法開罰新台幣5萬元至25萬元。
其中KTV部分，將會列管大廳而非包廂，且面積要600平方公尺以上業者，不過環保署仍呼籲業者在包廂內也要自主管理，且大部分的KTV都為中央空調，如果包廂內空品不佳，大廳也會差。
環保署表示，第一批公告場所（大專院校、圖書館、醫療機構所在場所、社會福利機構所在場所、政府機關辦公場所、鐵路運輸業車站、民用航空站、大眾捷運系統運輸業車站、展覽室及會議廳、商場等10類型），稽察後有53家不合格，其中只剩3家還在改善當中，其他都以改善完成。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。