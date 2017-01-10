女校長引爭議 竹縣：依法領月退5萬

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新竹縣退休校長徐慧芯在任內1年請278天病假，照領薪水，請完假又隨即申請退休，引發議論；新竹縣政府人事處指出，徐女請假、申請退休均合乎規定，目前領月退俸約5萬餘元。

新竹縣50歲退休女校長徐慧芯，遭媒體報導前年因被縣府調動到不滿意的學校，1年內請了278天病假，仍爽領近百萬校長薪水，請完假後，隨即在去年8月申請獲准退休，領了百萬退休金，如今成為抗議年金達人。徐女今天雖否認領百萬退休金，但已引發各界議論。

新竹縣政府教育處指出，徐校長請病假並未違法，依相關規定仍須給薪；有關調動一事，是依據執行校長任職滿7年就須調動的規定，適才適所執行；至於參與年金抗議，屬於個人退休後生活行為，教育處不便評論。

根據記錄，徐慧芯104年8月起以健康因素申請278天「延長病假」休養，再加上年休假30天、事假7天、病假14天以及周六、日等，幾近乎一整年未能到校上班，接著又申請退休，去年8月1日獲准。

新竹縣政府人事處表示，徐校長依規定檢附醫生證明，因車禍開刀換人工關節，申請延長病假，依「教育人員待遇條例」請假期間仍可領薪，因校長職有職務加給，加上本俸等，每月領得薪資約7萬多元，但請假當年度無考績年終獎金。

人事處說，依規定公務人員若請假超過1年，就必須留職停薪，但徐校長並未超過1年，仍依「教育人員待遇條例」給薪，以車禍開刀換人工關節為由，檢附醫生證明，申請延長病假，本俸加上校長職務加給，每月約7萬多元薪水；至於退休後，根據其俸點及其25年年資計算，目前月領約5萬多元。1060110

(中央社)