女校長引爭議 竹縣：依法領月退5萬
新竹縣退休校長徐慧芯在任內1年請278天病假，照領薪水，請完假又隨即申請退休，引發議論；新竹縣政府人事處指出，徐女請假、申請退休均合乎規定，目前領月退俸約5萬餘元。
新竹縣50歲退休女校長徐慧芯，遭媒體報導前年因被縣府調動到不滿意的學校，1年內請了278天病假，仍爽領近百萬校長薪水，請完假後，隨即在去年8月申請獲准退休，領了百萬退休金，如今成為抗議年金達人。徐女今天雖否認領百萬退休金，但已引發各界議論。
新竹縣政府教育處指出，徐校長請病假並未違法，依相關規定仍須給薪；有關調動一事，是依據執行校長任職滿7年就須調動的規定，適才適所執行；至於參與年金抗議，屬於個人退休後生活行為，教育處不便評論。
根據記錄，徐慧芯104年8月起以健康因素申請278天「延長病假」休養，再加上年休假30天、事假7天、病假14天以及周六、日等，幾近乎一整年未能到校上班，接著又申請退休，去年8月1日獲准。
新竹縣政府人事處表示，徐校長依規定檢附醫生證明，因車禍開刀換人工關節，申請延長病假，依「教育人員待遇條例」請假期間仍可領薪，因校長職有職務加給，加上本俸等，每月領得薪資約7萬多元，但請假當年度無考績年終獎金。
人事處說，依規定公務人員若請假超過1年，就必須留職停薪，但徐校長並未超過1年，仍依「教育人員待遇條例」給薪，以車禍開刀換人工關節為由，檢附醫生證明，申請延長病假，本俸加上校長職務加給，每月約7萬多元薪水；至於退休後，根據其俸點及其25年年資計算，目前月領約5萬多元。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。