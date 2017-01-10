文在寅提改革南韓企業集團 為大選鋪路

南韓在野民主黨前黨魁文在寅今天表示，「如果不進行財閥大企業集團的改革，那麼就沒有經濟民主化和經濟成長」，這個說法闡明他對南韓企業集團的改革決心，為大選鋪路。

南韓「亞洲經濟」指出，文在寅在智囊團「政策空間國民成長」主辦的「第3屆韓國崛起論壇暨剷除財閥積弊座談會」中，提出這項主張。

南韓國會通過朴槿惠總統彈劾案之後，朝野各黨已將目光轉向了下一屆總統選舉。國政混亂導致經濟「內憂外患」、以大企業為主導的經濟發展模式早已飽受詬病，下一任總統可能候選人的經濟、產業結構調整相關的政策構想，更是受到社會各界的極大關注。

報導指出，文在寅表示，親信干政醜聞案的爆發，意味著政府對大企業財閥的改革已迫在眉睫，相較於制定財閥改革計畫，更重要的是，透過嚴格的執行取得實際成果，因此，改革的範圍應當縮小並採取更具針對性的方式。

文在寅在座談會提出將改革的重點集中在三星、現代汽車、SK、LG等南韓4大集團的構想。此外，對於財閥集團的重大經濟犯罪將採取「不寬容原則」。1060110

(中央社)