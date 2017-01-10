李準基參與惡靈古堡6：最終章動作演出

南韓影壇知情人士透露，南韓演員李準基在好萊塢電影「惡靈古堡6：最終章」一片中，不僅有英語台詞，也有武打動作戲，實令粉絲們期待。

南韓「亞洲經濟」指出，這名消息人士稱，李準基在「惡靈古堡6：最終章」（Resident Evil: The Final Chapter）片中除了有武打動作戲外，更有英語台詞。雖然台詞僅有一兩句，但每一句都極具衝擊力，因此，電影值得期待。

報導指出，「惡靈古堡6：最終章」的女主角蜜拉喬娃維琪對李準基給予高度評價，她說，「李準基在拍攝的時候從來不用替身，所有打戲都有他本人親自完成。他是一名非常勇敢的演員。」

李準基本人則對挑戰好萊塢電影感到十分滿意，尤其是能夠演出惡靈古堡系列電影的最後一部，感到意義重大。1060110

(中央社)