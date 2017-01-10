歐股走揚 倫敦股市再創新高

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歐洲主要股市今天開盤走高，倫敦股市因英鎊走弱再創新高紀錄。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.3%，來到7257.02點，延續去年底開始不斷創新高的氣勢。

在歐元區，法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.2%，來到11583.24點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.1%，來到4894.45點。1060110

(中央社)