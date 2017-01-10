菲律賓因應安全威脅 招募1萬新兵

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菲律賓國防部官員今天透露，為因應境內日益嚴重的安全威脅，菲律賓總統杜特蒂批准招募1萬名新兵，可望於明年投入反恐及剿亂戰場。

國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天在國防部說，「總統去年即批准增募1萬名新兵，我們已準備開始執行，訓練新兵需要時間。」

他表示，政府將在未來12個月間徵兵、培訓及購買裝備，然後於2018年派上用場。

杜特蒂於上週五在馬拉坎南宮召開的指揮會議中，責成軍方盡速解決境內安全威脅。

這些威脅包括舊有的恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）、叛亂組織莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF），以及新興恐怖組織馬巫德集團（Maute Group）、哈里發支持者（AnsarAl-Khilafah Philippines）等。

另方面，軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）坦承，菲國現有兵力不足以應付當今安全局勢，「國安威脅不斷增加，而軍隊能力卻停滯不前。」

菲律賓目前擁有12萬5000兵力，去年上任的三軍參謀總長安約（Eduardo Ano）昨天訂下目標，於6個月內大幅削弱這些對安全構成威脅的組織。1060110

(中央社)