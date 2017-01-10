澎警護鈔服務 去年千件高達百億

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澎湖縣政府警察局提供存提款護鈔到家服務，105年共受理民眾及金融業者申請1011件，護鈔金額高達新台幣172億2000餘萬元，執行成效良好，獲得民眾與金融好口碑。

澎湖縣警察局表示，護鈔工作已行之多年，平時或年節期間，皆可受理申請，不論是大老闆，還是家庭主婦，或公司、行號、團體或金融機構，尤其是年節期間，一通電話，警察確保運鈔安全，貼心護鈔到家。

澎湖縣警局105年受理民眾護鈔申請，不論年節或平日，共受理民眾及金融業者申請有1011件，護鈔金額高達172億2000餘萬元，執行成效良好。1060110

(中央社)