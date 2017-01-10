喜劇一哥艾德葛納 黑吃黑從菜鳥演員當起
美國影星艾德葛納演出美劇「我家也有大明星」打響名氣，這回首度挑戰動作片，在電影「黑吃黑」扮菜鳥探員，以動作片菜鳥演員之姿演出菜鳥角色，他笑說「感同身受」。
以溫馨喜劇見長的艾德葛納（Adrian Grenier），在美劇「我家也有大明星」演男主角一炮而紅，之後在電影「穿著Prada的惡魔」飾演安海瑟威的帥氣異國廚師男友，闖出國際知名度，這回跳脫擅長喜劇領域，首度挑戰動作片。
他在電影「黑吃黑」扮菜鳥探員，槓上布魯斯威利（Bruce Willis）飾演的大反派，以動作片菜鳥演員之姿詮釋菜鳥角色，艾德葛納直呼，「我對這個角色很有同感，我們都是新手」表示可以期待他與此角色碰撞出火花。
艾德葛納片中穿西裝、梳油頭，頗有「007」詹姆士龐德架式，其菜鳥探員一角成為故事中蒙面暴徒、聯邦調查局、布魯斯威利的銀行勢力、地方貪汙警察、國軍突擊隊等5方勢力的關鍵人物。他表示，一部好的動作片必定有兩、三個大轉折，而「黑吃黑」卻是持續不斷翻轉，不到最後不知幕後黑手真面目。
電影由一樁銀行搶案揭開序幕，菜鳥探員「威爾士」開始調查這個專業的蒙面搶匪集團，卻發現所有犯罪證據都指向銀行總裁「修博」；更意外發現多年前一起突擊隊背叛國軍案件，與該銀行有致命性連結，究竟修博與蒙面搶匪是敵是友？誰才是幕後真凶？該片將於1月13日上映。1060110
(中央社)
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