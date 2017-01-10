船難當天一度神隱 律師交代朴槿惠行蹤

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南韓總統朴槿惠的律師團今天在總統彈劾案庭審上向憲法法院提交答辯狀，交代朴槿惠在2014年4月16日世越號沉船事故當天的行蹤，然而憲法法院對答辯狀的內容「不甚滿意」。

朴槿惠醜聞纏身，南韓國會上個月表決通過總統彈劾案。朴槿惠深陷醜聞促使數以十萬計示威者，每週走上街頭要求她下台。

國會表決彈劾案時，議員表示，朴槿惠被控在世越號沉船事故當天怠忽職守，應變不力，應列為彈劾事由之一。

憲法法院上個月敦促朴槿惠的律師團釐清朴槿惠在世越號沉船當天神隱7小時的謎團；這起事故奪走300多條人命，其中大多是學生。

未經證實的媒體報導曾大肆猜測她當天的行蹤，包括浪漫約會、參加薩滿儀式、接受醫美療程或是花費90分鐘做頭髮。

朴槿惠的律師團今天表示，朴槿惠當天上午身體不適，因此留在官邸，而非在辦公室。這兩個地點都在青瓦台內。

他們向憲法法院提交文件，說明朴槿惠透過電話或幕僚人員接獲關於沉船事故通報，指揮搜救工作的時程表。

不過，憲法法院其中1名法官告訴律師團，這些時程表無法確切證明朴槿惠第一時間得知這起事故的時間和方式。

韓聯社報導，青瓦台國家安保室當天上午10時前後向朴槿惠彙報世越號沉船消息，朴槿惠10時15分致電時任國家安保室室長金章洙要求了解事故情況，10時22分再次打給金章洙，下令搜救全部遇難人員。

朴槿惠的律師團也說，朴槿惠當天整個上午到下午都在官邸接受沉船事故的相關報告並下達指示，為指揮搜救工作盡其所能。

她下午3時35分前後僅花20分鐘整理頭髮，並在5時15分前後訪問南韓「中央災難安全對策本部」，回到青瓦台後繼續接受報告，到晚間11點30分決定親訪事發地點。

憲法法院認為答辯狀的內容並未滿足要求，需進行補充。（譯者：中央社劉文瑜）1060110

(中央社)