道安講習光上課不夠 交部擬增測驗

我要評比

未來交通違規須參加講習者，光上課還不夠，交通部擬比照日本，在講習後增加測驗，未通過者得重新再上課。

根據道路交通管理處罰條例規定，駕駛人在6個月內，違規記點達6點以上，除需吊扣駕照1個月外並應參加講習，而酒駕者只要遭取締，一律要參加講習。

交通部道安會考慮修正講習辦法，未來除了講習，還要增加測驗，透過考試，讓參加講習者專心聽課。

另對於目前交通違規記點方式，道安會也認為有必要檢討，因現在的違規記點方式只採計半年，應該要延長。

交通部去年底才決定修改相關辦法，將酒駕講習時數延長，並自付講習費用，適用初犯者的酒駕違規班，講習時數從4小時延長至6小時，酒駕累犯班講習時數從1天6小時增加為2天12小時，目前還未完成法制作業。1060110

(中央社)