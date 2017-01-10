殯葬變革貼心服務 擴冰櫃推聯合奠祭

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新北市府推動簡約、優質、現代化的殯葬服務，除以單一窗口關懷亡者家屬專案，也推動聯合奠祭搭配環保葬，從遺體接送、洗殮到火化全程免費。喪家至少節省新台幣10萬元以上。

新北市府民政局長江俊霆，今天在市政會議表示，以新北市最近16年的人口結構觀察，65歲以上人口快速成長，已經從2000年的6.4%，上升至11.6%。人口超過40萬人的行政區，包括板橋、中和及新莊區。

近年殯葬風氣改變，新北市土葬人數，以往有1/4的往生者採取土葬，去年，則不到一成土葬，包括植存、海葬、樹葬等多元環保葬，接受度也不斷提升。

新北市殯葬管理處長楊薏霖表示，人口增加，相對的殯儀館的冰櫃需求量也增加，尤其，面臨氣候突然降溫，如去年的「霸王寒流」，往生人數驟增，或年節前與農曆七月的出殯禁忌，冰櫃會因為遺體火化速度而塞車。

殯儀館擴增冰存遺體空間，增加78個冰存櫃位。並且以3年時間，逐漸汰換冷凍櫃，還將火葬場的火爐，由柴油改為瓦斯爐。

因應人口老化，「先行者」人數將逐年攀增，市政府民政局極力推動聯合奠祭的節約喪葬儀式。綠色殯葬套組，全程免費。包括租用禮堂、佈置場地、供品、公奠誦經、司儀、襄儀、遺體接運、遺體洗身、著裝、化粧、冷藏、遺體大殮、靈車、拜飯間使用遺體寄棺，火化、棺木、骨灰罐、骨灰罐刻字及瓷質相片服務。

去年，中醫師許安仁的父親、母親，接連往生，在新北市立殯儀館長郭志緯協助下，不但雙親的告別式都參加推動綠色環保殯葬，家屬零負擔，許安仁說，「非常棒的聯合奠祭」，且家屬還將節省的費用，捐出作為國小清寒獎學金。

一般人對於死亡都相當避諱，卻一旦面臨親人亡故，悲傷之餘，臨時都手足無措，也不清楚接下來的喪葬儀式要如何處理。

江俊霆說，新北市獨家推出市民關懷專案，親人亡故後，從遺產繼承、壽險到稅務資訊，由區公所及殯葬處單一窗口貼心服務。

副市長侯友宜表示，殯葬變革是新北市的重要工作，移風易俗需循序漸進，高齡化社會，殯葬服務需求增加，殯葬設施變革速度也要加快。另外，也要改善殯儀館及墓園環境，讓殯葬不再是鄰避設施。1060110

(中央社)