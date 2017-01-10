高市立民生醫院長顏家祺 宣誓就職
高雄市今天舉辦院長宣誓典禮，由衛生局長黃志中佈達，代理院長顏家祺真除為院長。
顏家祺曾任高雄榮總骨科主治醫師、大同醫院骨科醫師、市立聯合醫院骨科主任，2013年出任民生醫院副院長，去年7月代理院長。
黃志中表示，顏院長在代理期間，表現有目共睹，包括協助衛生局將登革熱阻絕境外、防疫有功，也順利開設安寧病房、成為愛滋專責指定醫院、業績連續4年呈現正成長。
顏家祺表示，民生醫院為百年醫院，歷經許多風波，業績在2013年降到谷底，急診也無法 24小時營運，所幸在前院長林盟喬及衛生局大力支持及努力下，業績開始逐年攀升。
顏家祺說，目前民生醫院醫師數回升至47位、急診恢復24小時營運，可收治內、外科重症病人，並建立心導管室及洗腎室，成為高齡友善醫院，現有床位已達141床。
他期待未來可以團結民生，一起努力，以李白詩句「大鵬一日乘風起、扶搖直上九千里」自勉。
(中時)
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