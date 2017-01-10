南臺科大參加ICT應用創意競賽奪佳績
經濟部中小企業處以「偏鄉企業 ╳ (創意) = 素人翻紅」為主軸，主辦「2016年ICT應用創意競賽：向青少年借動力X讓偏鄉有活力」之競賽，南臺科技大學資訊傳播系三組團隊參與比賽，表現亮眼，勇奪第二名、第三名以及網路人氣獎三項佳績。
南臺科大勇奪第二名的團隊《Slowly影像製作團隊》，以「萌芳花卉農場」為企業主，協助整合其設計與行銷策略，統整企業當前的危機問題，找出核心謬誤，獲評審一致青睞。
第三名得獎團隊為《路燈下的引路人影像製作團隊》，為麻豆地區「南方米造秈稻碗粿」重整規畫的行銷方案，結合現代網路等新興科技與新媒體的力量，增加與消費者之互動溝通，讓碗粿不再是老年人飲食的食品，而是可以吃出精緻且時尚感的傳統美食。
《養魚很吵影像製作團隊》以「瑞成工業社」為企製對象，透過實地採訪重新評估企業市場之定位，提出具可行性以及創意性之核心定位，擬定一套因應時代的創新行銷手法，榮獲網路人氣獎之獎項。
南臺科大校長戴謙表示，透過競賽讓教育界與企業界相互結合，以實際的行動與課程安排所傳授的知識，達到學以致用之落實企業，為產業培育行銷人才、奠定學生之就業競爭力。
(中時)
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